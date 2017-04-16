Özel Çakabey Ortaokulu Finallerde

OKULLAR Arası Küçük Erkekler Basketbol İl Birinciliği'nde İzmir şampiyonu olarak Konya'da düzenlenen yarı finallere katılan Özel Çakabey Ortaokulu, birbirinden güçlü rakiplerinin arasından sıyrılarak finallere yükseldi ve Türkiye'nin en iyi sekiz takımı arasına girdi.



İlkay Cem Cevizci, Batu Yılmaz, Emir Bugay, Altay Ünsaldık, Kerem Pekcan, Emir Dündar, Paşa Akan, Ege Acar, Kerem Soyuçaylı, Tuna Tekşen, Cem Şanlı ve Cenk Cankurt'tan oluşan kadrosuyla Konya'da son derece başarılı maçlar çıkaran Çakabey, Manisa'da 18-22 Nisan tarihleri arasınde düzenlenecek finallerde de iddialı olduğunu ortaya koydu. Beden Eğitimi Öğretmenleri Tamer Devecioğlu ve Saadet Yengiloğlu, yarı finallerdeki performanslarını finallerde de sürdürüp, İzmir'e kupayla dönmek istediklerini söyledi.



- İzmir