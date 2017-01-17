Beyoğlu'nda Korkutan Yangın

Beyoğlu'nda dün akşam saatlerinde bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe yol açtı. Ölen yada yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.



Beyoğlu Lüleci Hendek Caddesinde bir binanın çatısında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Paniğe yol açan yangında şans eseri ölen yada yaralananın olmazken yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL