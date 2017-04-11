Özel-Beşiktaş'ta Flaş Divan Gelişmesi

Yalçın Karadeniz mahkemeden karar çıkarttı ve aday oldu3. aday Kemal Çiloğlu Beşiktaş'ta 15 Nisan Cumartesi günü yapılacak olağanüstü Divan Kurulu Başkanlık seçimleri ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Özel-Beşiktaş'ta Flaş Divan Gelişmesi

Yalçın Karadeniz mahkemeden karar çıkarttı ve aday oldu

3. aday Kemal Çiloğlu 

Beşiktaş'ta 15 Nisan Cumartesi günü yapılacak olağanüstü Divan Kurulu Başkanlık seçimleri ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Disiplin Kurulu'nun 'kınama' cezası verdiği ve 5 yıl Kulüp kurullarında görev alması yasaklanan Yalçın Karadeniz, mahkemeden bugün çıkarttığı 'yürütmeyi durdurma' kararı sonrası resmi olarak adaylığa hak kazandı ve adaylığını açıkladı.

Bugün aday listesini kulübe sunan Yalçın Karadeniz resmi olarak Divan Kurulu Başkanlığına aday oldu.

Bu arada Kemal Çiloğlu da Divan Kurulu başkanlığına adaylığını koydu.

15 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Divan Kurulu Başkanlığı seçimleri Yalçın Karadeniz, Tevfik Yamantürk ve Kemal Çiloğlu arasında geçecek.

ALİ DANAŞ- İSTANBUL -DHA

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