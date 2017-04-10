95 Enstrüman Çalan Gençten Referandum İçin "Evet" Marşı

Dünyada 95 enstrümanı çalarak yeteneği ile müzik dehası olduğunu kanıtlayan genç müzisyen Güneş Yakartepe referandum için "evet" marşı besteledi. 19 yaşındaki gencin bestesindeki sözler de oldukça dikkat çekiciydi.



Henüz 10 yaşında flüt çalarak müzik yolculuğuna başlayan Güneş Yakartepe, deyim yerindeyse çalmadık müzik aleti bırakmadı. Vurmalı, telli, yaylı ve üflemeli çalgıların neredeyse tamamını çalabilen genç müzisyenin son durağı ise enstrüman familyasının en gösterişli aletlerinden biri olan piyano oldu. Aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı öğrencisi olan Yakartepe, besteci kimliğine de komalı piyano ile hayat veriyor. 15 Temmuz darbe girişimine karşı koymak için sokağa dökülenlerden biri olduğu ve karşılaştığı coşku ve cesaretten çok etkilendiği açıklayan Yakartepe, Türkiye'nin Anayasa değişikliğini oylamak için sandık başına gideceği 16 Nisan Referandum'u için "benim kararım evet" isimli marş besteledi.



"Vatan millet aşkına.."



İlkokul çağlarında müziğe başladığını anlatan Güneş Yakartepe,"İlk başlarda zorlandım destek olmak için annem benimle müzik aletlerini öğrenmeye ve çalmaya başladı. 95'e yakın müzik aleti çalabiliyorum. En çok da ney çalarken zorlandım. Zaten tasavvuf müziği ile başladım bu yolculuğa. Amacım da Türk müziği temalarımı batı ezgileri ile buluşturarak bunları harmanlayıp kendi tarzımla besteler yapmayı amaçlıyorum. Bugüne kadar da 50 bestem var" dedi. 15 Temmuz gerçekten çok korkunç bir akşamdı. Ama başkomutanımızın sayesinde o vatanseverlerle sokaklara çıktımda içimdeki coşku ve enerjiyi bestelerimle buluşturdum. Ardından da 15 Temmuz, Vatan- bayrak temalı şiirler yazdım. Çünkü düşmanlar artık aleni biçimde tehdit ediyor bundan yola çıkarak bu marşı yazdım" dedi.



İşitme engelli annesinin hayali



Anne Zerrin Yakartepe de 30 yaşından sonra kireçlenmeye bağlı olarak işitme kaybı yaşamasına rağmen oğlunun yeteneğinin arkasındaki en önemli isim. Eşi Mehmet Yakartepe'nin neredeyse milyon dolar harcadığı müzik aletlerini oğlunun keşfi sırasında yüreklendirdiğini belirten anne Zerrin Yakartepe, "Öğretmenlerim söylerdi iyi bir kulağın var diye. Ama biz bilmezdik böyle konservutar eğitimi alalım . belki de o yeteneği yıllar sonra oğlumla birlikte hayat geçirmiş oldum. Bütün desteğim onu yüreklendirmek adınaydı" dedi.



Neler çalıyor?



Yakartepe, kemençe, kanun, ney, bağlama, keman, klarnet, rebap, tambur,saksafon ve daha onlarca enstüraman çalıyor. Çello gibi enstrümanlarla piyano düetler yapan genç isim önemli organzisyonlarda verilen konserlerin aranan isimleri arasında yer alıyor.



İşte o marşın sözleri.



Yıldızımız parlasın,



Türkiye'm şaha kalksın



İstiklal daim olsun



Benim kararım evet



Bayrağım dalgalansın



Ecdadım nefes alsın,



Ülkem huzura ersin



benim kararım evet. - İSTANBUL