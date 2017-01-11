3. Köprü Selfiecisi Kulenin Kapısını Aşamadı

3. Boğaz köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsünün kulesine tırmanarak "350 metre" yükseklikte selfie yapan Pavel Smirnov, bu kez amacına ulaşamadı. Karda soyunarak kuleye tırmanmak isteyen genç, kilitli kapıyı aşamadı.

KÖPRÜDE SELFİE YAPMIŞTI

Türkiye'nin; 3. Boğaz köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kulesine tırmanarak "350 metre" yükseklikte özçekim yapmasıyla tanıdığı Rooftopper adı verilen tırmanma ve parkur sporcusu Pavel Smirnov, yine bir çılgınlığa imza attı.

SADECE İÇ ÇAMAŞIRLARIYLA KALDI

İstanbul'da günlerdir devam eden yoğun kar yağışını fırsat bilen Smirnov, kar yağışı altında çırılçıplak soyunarak bir kuleye tırmanmak istedi. Hazırlıklarını tamamlayan çılgın genç, yoğun kar yağışı ve tipi altında bir anda soyundu. Sadece iç çamaşırıyla kalan Smirnov, karın üstüne çıplak ayakla kuleye doğru koştu. Smirnov, kulenin kilitli olması nedeniyle içeriye giremedi. Çılgın genç, bu sefer de karda akrobatik hareketler yaptı.