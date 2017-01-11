Özdilek Avm Gazetecileri Yine Unutmadı

Eskişehir Özdilek Alışveriş Merkezi (AVM), 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilere Özdilek Restoran'da basın mensuplarına yemek verdi.



Özel davet, birçok yerel ve ulusal gazetecinin katılımıyla gerçekleşti. Yemekten sonra tüm gazetecilere, bu özel günün anısına hediye verildi. Özdilek AVM Müdürü Mustafa Pelevan ve Halkla İlişkiler ve Reklam Yöneticisi Sevcan Köksal Genç, "Geleneksel hale getirdiğimiz Gazeteciler Günü Basın Yemeği'ne katılan tüm gazetecilere teşekkür ederiz. Özdilek AVM olarak Eskişehir'de bulunan tüm gazetecilerin Gazeteciler Günü'nü kutlarken, Eskişehir'in nabzını tutan basın mensuplarının mesleklerini yerine getirmek için yaptıkları özveri ve fedakarlıklarından dolayı ayrıca tebrik ediyoruz. Yanımızda oldukları için teşekkür ederiz" dediler. - ESKİŞEHİR