Özdemir: "Kazanan Türkiye Oldu"

Sağlık Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, 16 Nisan Referandumu hakkında yaptığı açıklamada, "Türkiye halk oylamasında Evet diyerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Anayasa Değişikliğini onayladı. Türkiye güçlü istikrara evet demiştir" şeklinde konuştu.



Referandumun ardından bir açıklama yapan Başkan Özdemir, "Türkiye'nin güçlü istikrara 'evet' demiştir. Ülkemiz bu referandum da çok önemli bir sınavı geride bırakmıştır. Zafer, ülkemizin, birlik ve beraberliğimizin zaferidir.Bu sonuçla birlikte Türkiye'de eski düzenin ve vesayet sisteminin bitişini Yeni ve güçlü Bir Türkiye'nin başlangıcı olduğunun göstergesidir.Sandıktan çıkan millet iradesine herkesin saygı duyması gerekir ve çıkan sonucu herkesiminde kabullenmesi gerekir.Tercihimiz ne olursa olsun birbirimizi kırmadan, ötekileştirmeden; herkesin saygı çerçevesinde yeni sistemin kabullenmesi gerekmektedir; çünkü bizim en büyük gücümüz birlik, beraberlik ve kardeşliğimizdir.Anayasa değişikliği halk oylamasının kaybedeni yoktur, kazanan Türkiye'dir, kazanan aziz milletimizdir. Şimdi, bir ve beraber olma, birlikte Türkiye olma zamanıdır" - İZMİR