Özdemir Erdoğan ile İkinci Bahar

Aşk şarkılarının güçlü yorumcusu Özdemir Erdoğan, dinleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.



"İkinci Bahar", "Bana Ellerini Ver", "Sevdim Seni Bir Kere", "Baharda Kuşlar Gibi", "Gurbet" ve "Canım Senle Olmak İstiyor" gibi Türk müziğinin unutulmaz eserleri sahibinin sesinden müzikseverlerle buluşacak.



Bu konseri izleme şansına sahip olan seyirciler, unutulmaz şarkılara eşlik ederken, müzik tarihinin hiç bilinmeyen yönlerine, çok özel anılara tanıklık edecek. Kim Özdemir Erdoğan ile beraber bağıra çağıra "İkinci Bahar" söylemek istemez ki?