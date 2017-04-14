Özdemir'den Bozkır Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na Ziyaret

KOSGEB Konya İl Müdürü İsmail Özdemir, Bozkır Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti.



Hizmet binasında gerçekleştirilen ziyarette KOSGEB Konya İl Müdürü Özdemir, Bozkır'ın ilçeler arasında en çok kredi kullanımı sağlanan ilçe olduğunu söyledi.



Kredi başvuru aşamasında oda ile devamlı olarak irtibat içinde çalıştıklarını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:



"Bozkır Esnaf ve Sanatkarlar Odası mükellefi 98 esnafımızın kayıtları il müdürlüğümüze Oda Başkanımız Niyazi Yavuzer tarafından bizzat teslim edildi. Bozkır'dan 96 esnafımızın banka hesaplarına destekleri yatırılmıştır. Bozkır esnafı, bu süreçte eksiksiz ve hatasız evrak teslimi yaptı. Bozkır esnafına ve başkanımıza teşekkür ediyoruz."



Bozkır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Niyazi Yavuzer, Özdemir'e teşekkür ederek, "Ekonomik olarak sıkıntılı olan esnafımıza can suyu niteliğinde olan faizsiz kredi sürecinde elimizden geldiği kadarı ile esnaflarımıza yardımcı olduk. Esnafımızı evrakların teslimi için Konya'ya göndermeden işlemlerini ilçede tamamladık. Birçok esnafımız da bu krediden yararlandı. İnşallah bu krediler esnafımıza can suyu olacak." diye konuştu.