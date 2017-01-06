Özdemir: 'Çıkarmak Istedikleri Olası Çatışmalara Asla Izin Vermeyeceğiz'

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, "FETÖ, PKK, PYD, DEAŞ terör örgütleri eliyle emperyalist güçlerin ülkemizin birliğini, dirliğini bozmaya yönelik çıkarmak istedikleri olası çatışmalara asla izin vermeyeceğiz. Ona alet olmayacağız, olmaya çalışanlara da engel olacağız." dedi.



Vakıf merkezinde basın toplantısı düzenleyen Özdemir, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru ve zabıt katibine rahmet, yaralılara da acil şifa dileğinde bulundu.



Özdemir, 2 Ocak 2017 tarihinde katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği söz ve yaptığı uyarılardan dolayı bazı kesimlerin kendisine yönelik linç kampanyası başlattığını belirterek, bu kişi ve kuruluşlara meydanı boş bırakmayacaklarını söyledi.



Programda Türkiye'deki saldırıların, terör örgütleri kullanılarak yapılan dış saldırılar olduğuna vurgu yaptığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:



"FETÖ, PKK, PYD, DEAŞ terör örgütleri eliyle emperyalist güçlerin ülkemizin birliğini, dirliğini bozmaya yönelik çıkarmak istedikleri olası çatışmalara asla izin vermeyeceğiz. Ona alet olmayacağız, olmaya çalışanlara da engel olacağız. Biz şunun bunun adamı olmadık, bölücü parti hariç bütün partilere eşit mesafedeyiz.



Yunus Emre'nin dediği gibi 'Bugün canların bir olma günüdür.' Hz. Mevlana'nın çağrısına kulak verme, davetine icabet etme günüdür. 'Eline, beline, diline sahip ol.' diyen Hacı Bektaş-ı Veli'ye kulak vermeliyiz. Kardeşliğimize, birliğimize, dirliğimize kastedenlerin karşısında olacağız."



Dik duruşlarının, Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü savunmalarının "PKK'nın Meclisteki temsilcilerini rahatsız ettiğini" öne süren Özdemir, bazı HDP milletvekillerinin AK Parti'ye üye olduğu yönündeki iddialarına tepki gösterdi. Özdemir şunları söyledi:



"Türk milletinin huzurunda bunlara seslenmek istiyorum, bu ülkeyi biz size böldürmeyeceğiz. 17 yıldır, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfını kurduğum günden bugüne kadar hiçbir partiye üyeliğim yoktur. Eğer ki benim AK Parti üyeliğimi ispat edemezseniz müfterisiniz."



Özdemir, bu iddialarla ilgili hukuk yoluyla hakkını arayacağını söyledi.