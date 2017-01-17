Özdağ'dan 2'nci Tur Değerlendirmesi

AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, "Ben yine, 342-343 şeklinde kabul oyuyla geçeceğini tahmin ediyorum. Ardından halk oylamasına gidilecek, orada da yüzde 54-58 arası evet çıkacak" dedi.



AK Partili Özdağ, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Osmanlı'nın kadınları yok saydığı iddialarına cevap veren Özdağ, "Bıkmadınız, usanmadınız 'Kadınları özgür kıldık' yalanından. Cumhuriyet kurulmadan münevver Osmanlı kadınları, 'Biz buradayız' dediler zaten. 16 Haziran 1923'te Kadınlar Halk Fırkasını kurdular. Başlarında Nezihe Muhiddin, Şükufe Nihal gibi Osmanlı kadınları vardı. Kılıçdaroğlu, 'Kadınlarımız yanı başımızdaydı' diyor ama CHP, seçme ve seçilme hakkını kadınlarımıza altın tepside sunmadığı gibi, 9 yıl engel oldu. Kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkını elde etmesi Japonya, Fransa ve İsviçre kadınlarından evveldi, fakat Yeni Zelanda, Avustralya, Finlandiya, Norveç, Rusya, ABD ve İngiltere kadınlarından sonraydı" ifadelerini kullandı.



Anayasa değişiklik teklifi ikinci turunda sürpriz olup olmayacağına ilişkin soruya ise Özdağ, "Ben yine, 342-343 şeklinde kabul oyuyla geçeceğini tahmin ediyorum. Ardından halk oylamasına gidilecek, orada da yüzde 54-58 arası evet çıkacak" diye cevap verdi. - ANKARA