Özcan, Onkoloji Hastalarını Ziyaret Etti

Aydın Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Uzm. Dr. Selma Özcan Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde Onkoloji hastalarını ziyaret etti.



Aydın Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Uzm.Dr. Selma Özcan 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi ve Onkoloji Servisinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek, onlarla sohbet etti.



Onkoloji servisindeki ziyarete Genel Sekreter Uzm.Dr. Selma Özcan, Tıbbi Hizmetler Başkanı Op.Dr. Niyazi Kocakaplan, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Türkmen, Başhekim Yardımcısı Uz.Dr. Pelin Gençer Oruç, İdari Mali Hizmetler Müdürü Hüsnü Pehlivanoğlu, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülnaz Koç katıldı.



Hasta yakınları ve hastalarla sohbet eden Genel Sekreter Uzm. Dr. Selma Özcan, hastaların tedavileri ile ilgili Onkoloji Uzmanı Dr. Özge Keskin ve Uzm. Dr. Esin Oktay'dan bilgi aldı. - AYDIN