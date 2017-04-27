Özcan Deniz Sokak Müzisyenleriyle Mini Konser Verip Instagram'da Paylaştı
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, Galata'da gezdiği sırada karşılaştığı sokak müzisyenleriyle birlikte "Farketmeden" adlı şarkıyı söyledi.
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, Galata'da gezdiği sırada karşılaştığı sokak müzisyenleriyle birlikte şarkı söyledi. Özcan Deniz, bu anlarını kameraya kaydederek Instagram hesabında yayınladı.
"FARKETMEDEN" ŞARKISINI SESLENDİRDİ
Özcan Deniz, sokak müzisyenleriyle birlikte "İstanbullu Gelin" adlı dizinin 3. bölümünde Aslı Enver'in seslendirdiği "Farketmeden" adlı şarkıyı söyledi.
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