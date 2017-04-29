Trio Anka, 29 Nisan'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde sizlerle...



Konserin ilk yarısında, "2016 Festival Solistleri Yarışması" birincisi Özberk Miraç Sarıgül yer alacak. Genç yaşına rağmen bir çok ödülün sahibi olan Sarıgül, farklı dönemlerden hazırladığı bir program sunacak.



İkinci yarıda sahne alacak, her biri kendi alanında tecrübeli ve tanınan müzisyenler olan, Ayhan Uştuk (tenor), Demet Gökalp (viyolonsel) ve Kağan Korad'ın(gitar) oluşturduğu Trio Anka'nın dağarcığının tamamı, kendi yaptıkları özgün düzenlemelerden ve guruba ithaf edilerek bestelenen yapıtlardan oluşmaktadır. Kuruldukları yıldan beri Türkiyede'ki bir çok önemli konser salonunun yanısıra, SCA "Ankara" Müzik Festivali, Miami "FIMU" Gitar Festivali, Belgrad "Guitart" Festivali gibi önemli uluslararası festivallerde yer almışlardır.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Caddebostan Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Bağdat caddesi Haldun Taner sok. No: 11



Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Özberk Miraç Sarıgül – Trio Anka



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır