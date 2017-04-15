Özbekistan ve Kazakistan Arasında İki Yeni Sınır Kapısı Açılacak

Özbekistan ve Kazakistan arasında iki yeni sınır kapısı açılması konusunda anlaşmaya varıldı.



Özbekistan Devlet Turizm Geliştirme Komitesi Başkanı Anvar Şarapov ve Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Arıstanbek Muhamedulı arasında yapılan görüşme sonucu alınan bu kararla turist yoğunluğunu arttırmak amacıyla iki yeni sınır kapısı açılması konusunda anlaşmaya varıldığı açıklandı. Ayrıca, şu anda açık olan üç sınır kapısında da 24 saat kesintisiz çalışma sistemine geçildiğini bildirdi. İki komşu ülke arasında turist yoğunluğunda devamlı artış olduğunu belirtti. - TAŞKENT