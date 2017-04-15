Özbekistan ve Fransa Dışişleri Bakanları Taşkent'te Buluştu

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault'un 15 Nisan'da resmi ziyaret gerçekleştirdiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov ile bir araya geldi.



30 Mayıs 2017'de Paris'te düzenlenen Orta Asya Devletleri ve Fransa Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında iki bakan arasında gerçekleştirilen ikili görüşmelerin devamı olarak nitelendirilen bu buluşmada siyasi, ticari, ekonomi, sermaye, kültürel ve diğer alanlarda Özbekistan-Fransa ilişkileri ele alındı. Ayrıca, bölgesel ve uluslararası meseleler konusunda da fikir alışverişi yapıldı.



Fransa'nın Özbekistan Büyükelçisi Violaine de Villemeur'un da katıldığı buluşmada, Medef International İşadamları Konseyi'nin 2017 Haziran ayında Özbekistan'a gerçekleştireceği heyet ziyaretinin başarılı olmasının her iki taraf içinde önem teşkil ettiğini belirtti. Bakanlıklar arası imzalanan, 2017-2018 yıllarını kapsayan Ortaklık Programı Özbekistan ve Fransa arasındaki geniş kapsamlı ilişkileri sistemli şekilde geliştirmeye ve güçlendirmeye imkan sağladığı belirtildi. - TAŞKENT