Özbekistan ve Belarus Arasında Bilgi Teknolojileri Alanında İşbirliği

Özbekistan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kalkınma Bakanlığı ile Belarus Yüksek Teknolojiler Parkı arasında bilgi teknolojileri alanında işbirliğine yönelik anlaşma imzalandı.



Özbekistan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kalkınma Bakanı Şerzad Şermatov başkanlığındaki heyetin Belarus'un başkenti Minsk'e yaptığı ziyaret kapsamında bilgi teknolojileri alanında işbirliğine yönelik anlaşma imzalandı. İmzalanan bu anlaşmada iki ülke arasında yeni ve yüksek teknolojiler alanında işbirliğini genişletme, program tasarımcılığı ve bilgi teknolojileri üretimi potansiyelini daha iyi seviyeye yükseltebilme hususlarını ele almaktadır. Ayrıca, taraflar yüksek teknoloji parkları faaliyetini hukuki, teşkili ve ekonomik yönde geliştirme ve yüksek seviyeli uzman yetiştirme konularında da bilgi ve tecrübe değişimi yapacaklar. - TAŞKENT