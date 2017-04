Özbekistan ve Azerbaycan Arasında Turizm Memorandumu

Özbekistan ve Azerbaycan arasında turizm birliklerinir işbirliğini geliştirmesine yönelik memorandum imzalandı.



Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen "The World of Leisure" 5. Uluslararası Turizm Fuarı çerçevesinde Özbekistan ve Azerbaycan arasında iki ülke turizm birlikleri işbirliğini geliştirmesine yönelik memorandum imzalandı. Azerbaycan Turizm Birliği Başkanı Nahid Bağırov ve Özbekistan Turizm Birliği Başkanı Nabican Kasimov tarafından imzalanan memorandum turizm alanında bilgi paylaşımının sağlanması, yabancılara ortak paket turlar satılması gibi konuları içeriyor. Ayrıca, memorandum anlaşması her iki tarafa turist yoğunluğunu arttırılması, turizm teşvikine yönelik ortak programlar düzenlenmesi ve iki ülke arasında sağlık turizmini desteklenmesi gibi noktaları da ele alıyor. - TAŞKENT