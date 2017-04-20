Özbekistan, Tacikistan'a Otomobil İhracatına Başlıyor
Tacikistan-Özbekistan Ortaklık Zirvesi kapsamında, Özbekistan’dan otomobilleri Tacikistan’a ihraç edilmesi hususunda anlaşma imzalandı.
Tacikistan-Özbekistan Ortaklık Zirvesi kapsamında, Özbekistan'dan otomobilleri Tacikistan'a ihraç edilmesi hususunda anlaşma imzalandı.
Tacikistan başkenti Duşanbe'de gerçekleştirilmekte olan Tacikistan-Özbekistan Ortaklık Zirvesi kapsamında Özbekistan'dan Amerikan General Motors ortaklı Asake Otomobil Fabrikası'nda üretilen otomobilleri Tacikistan'a ihraç edilmesi hususunda anlaşma imzalandı. Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası'nın yayınladığı habere göre, Özbek binek otomobillerini Tacikistan'a ihracatını ele alan anlaşma 'Özavtosanoat' (Özbekistan otomobil sanayi) Birliği ve Tacikistan'ın "Lesinvest" hem de "Tojmotors" şirketleri arasında imzalandı. - TAŞKENT