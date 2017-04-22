Özbekistan Su Temini ve Kanalizasyon Sistemlerini Geliştirmeye 1.5 Milyar Dolar Yatıracak

Özbekistan Cumhurbaşkanı Savkat Mirziyoyev, 20 Nisanda ulusal su temini ve kanalizasyon sistemlerini geliştirmeye yönelik yeni kararı imzaladı. Karara göre, 2017-2021 yıllarında Özbekistan'da su temini ve kanalizasyon sistemlerini geliştirmeye yaklaşık 1.5 milyar dolar harcama yapılacak.



2017-2021 yıllarını kapsayan bu karar ülkede su temini ve kanalizasyon hizmetlerinin kalitesini, güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini geliştirmeyi ele alıyor. Özellikle köy yerlerinde su temini ve kanalizasyon alt yapısının yeniden inşa edilmesini vurgulayan Karar Özbekistan'da 5 yılda 10 bin kilometreden fazla yeni su dağıtım şebekesinin yapımı, pompa istasyonları ve su depoları montajı gibi meseleleri ele alıyor. - TAŞKENT