Özbekistan Rusya'da 5 Yeni Konsolosluk Açmayı Planlıyor

Özbekistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Javlon Vahabov, Rusya'da beş yeni konsolosluk açmayı planladıklarını açıkladı.



Özbekistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Javlon Vahabov, 2017-2021 Özbekistan'ı Geliştirme Eylemler Stratejisi'nin uygulanmasında dönemsel sonuçlar ile ilgili yapılan konferansta, ülkesinin Rusya'da 5 yeni konsolosluk açmayı planladığını açıkladı. Rusya'da şu anda sadece Moskova ve Novosibirsk şehirlerinde Özbekistan konsoloslukları bulunduğuna dikkat çeken Bakan Yardımcısı, bunun Rusya'da çok sayıda bulunan Özbek vatandaşlarına yeterli hizmet imkanı sağlayamadığını belirtti.



Rusya'daki yeni konsoloslukların St.Petersburg, Kazan, Rostov, Yekaterinburg ve Vladivostok şehirlerinde açılması planlanıyor. - TAŞKENT