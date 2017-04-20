Özbekistan Paris İklim Anlaşması'nı İmzaladı

Özbekistan, Paris İklim Anlaşması'nı imzaladı.



Özbekistan'ın ABD Elçisi Bahtiyar Gulamov, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Özbekistan adına Paris İklim Anlaşması'nı imzaladı. BM Hukuk İşleri Ofisi Vekili Santiago Villalpando'nun da katıldığı imza töreninde, Paris Anlaşması'nın dünyadaki tüm ülkeleri ortak amaç çevresinde bir araya getirdiği belirtildi ve karbon emisyonlarının azaltılması konusunda pozitif sonuçlara ulaşılmasının her ülke için önemli olduğu vurgulandı.



Aralık 2015'te Paris'te varılan tarihi iklim anlaşması küresel ısınmanın etkilerini yavaşlatmayı amaçlıyor. - TAŞKENT