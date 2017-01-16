Özbekistan'ın Nüfusu 32 Milyonu Aştı

Özbekistan'ın nüfusu 1 Ocak 2017 itibarıyla 32 milyon 121 bine ulaştı.



Özbekistan Devlet İstatistik Komitesinden yapılan açıklamada, 1 Ocak 2016'da 31 milyon 576 bin olan ülke nüfusunun, 1 Ocak 2017 itibarıyla 32 milyon 121 bine ulaştığı belirtildi.



Açıklamada, geçen sene yüzde 1,7 artışla 32 milyon 121 bine ulaşan ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 50,6'sının (16 milyon 238 bin) şehirlerde, yüzde 49,4'ünün (15 milyon 882 bin) ise kırsal kesimde yaşadığı belirtildi.



Ülkede 2016 yılında 726 bin bebeğin dünyaya geldiğinin kaydedildiği açıklamada, aynı dönemde ülkede 154 bin kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, geçen sene Özbekistan'ın 141 bin 700 kişi göç aldığı, 168 bin 300 göç verdiği de belirtildi.



Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri arasında en genç ve hızla artan nüfusa sahip Özbekistan'ın yaklaşık yüzde 45'ini 18 yaşından küçükler, yüzde 60'ını da çalışabilir nüfus oluşturuyor.



Ülkede 2015 yılında nüfus artışı yüzde 1,8 oranında gerçekleşmişti.