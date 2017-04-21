Özbekistan, Dünya Boks Serisi'nde Rusya'ya Karşı

Özbekistan'ın 'Uzbek tigers' boks milli takımı, Dünya Boks Birliği'nin (AIBA) düzenlediği Dünya Boks Serisi kapsamında Rusya'nın 'Patriot Boxing Team' takımına karşı ringe çıkmak için Rusya'ya geldi.



Karşılaşma bugün Rusya'nın Perm şehrinde gerçekleşecek. Rus rakiplerine karşı Özbek boksörleri, 5 siklette eldiven giyecek. Tölkin Kılıçev'in baş antrenör olduğu Özbek milli takımında, 52 kiloda Abrarcan Kadirov, 60 kiloda Uluğbek Dusmuradov, 69 kiloda Adilcan Aslanov, 81 kiloda Madiyar Saidrahimov ve 91 kiloda Mirzabek Hasanov mücadele edecek. Deplasmanlı olarak düzenlenen Dünya Boks Serisi maçlarında Özbekistan'ın grubunda Çin, Rusya ve Kazakistan yer alıyor. Gruptan çıkmayı çoktan garantileyen Özbek takımı bu karşılaşmada Rio 2016 Olimpiyatları şampiyonları yerine yedek boksörleri deneyecek. - TAŞKENT