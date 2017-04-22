Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov, Afganistan Heyetini Kabul Etti

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov, Özbekistan'a çalışma ziyareti gerçekleştiren Afganistan Cumhurbaşkanı Üst Düzey Danışmanı Humayun Kayyumi ve Afganistan Cumhurbaşkanı'nın Rusya ve Orta Asya Ülkeleriyle İşbirliğini Geliştirme Özel Temsilcisi Muhammad Şakir Kargar ile beraberlerindeki heyeti kabul etti.



Görüşmede, Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov başkanlığındaki Özbek heyetinin 23-24 Ocak 2017'de Afganistan'ın başkenti Kabil'de Afgan hükümetiyle yaptığı temaslar kapsamında varılan anlaşmalar detaylı olarak ele alındı. Özellikle, Kabil'de imzalanan iki ülke arasındaki ticari-ekonomik işbirliğine ilişkin yol haritasını hayata geçirme konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Kabulde Afganistan'ın Özbekistan Büyükelçisi Sayed Şahabuddin Timuri de yer aldı. - TAŞKENT