Özbekistan'dan Yabancı Sermayeli Üretici Şirketlere Vergi İmtiyazları

Özbekistan hükumeti yabancı sermayeli üretim şirketlerine bazı vergi imtiyazları tanıdı.



Özbekistan'da 1998 yılında kabul edilen Yabancı Yatırımlar Yasasında yapılan değişikliğe göre, yabancı sermaye ile yeniden üretim şirketi olarak kurulacak işletmeler, vergi ödemelerini 5 yıl boyunca kuruldukları tarihte yürürlükte olan oranlarda ödeme hakkına sahip olacak. Söz konusu imtiyaz gümrük ödemeleri, arazi, su ve yer altı kaynaklarını kullanım vergileri için uygulanmayacak.



Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından imzalanmasının ardından resmi nitelikteki Halk Sözü gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe giren söz konusu yasa değişikliği, 18 Mart'ta ülke parlamentosunun Yasama Meclisi tarafından görüşülmüş, 28 Mart'ta da Senato Genel Kurulu tarafından kabul edilmişti.



Ülkedeki Yabancı Yatırımlar Yasasına göre, tüzük sermayesinde yabancı yatırımcıların en az yüzde 30 hisseye sahip olduğu işletmeler yabancı sermayeli işletmeler olarak kabul ediliyor.