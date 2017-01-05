Özbekistan'dan Tekstile Vergi ve Gümrük Avantajı

TAŞKENT (AA) – Özbekistan'da faaliyette bulunan tekstil işletmelerine 2020 yılına kadar vergi ve gümrük imtiyazları tanındı.



Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından imzalanan, 2017-2019 yıllarında ülkedeki tekstil sektörünün geliştirilmesine ilişkin yatırım programına göre, ülkede faaliyette bulunan tekstil işletmelerine bazı vergi ve gümrük imtiyazları sağlandı.



Yatırım programına göre, ülkede faaliyet gösteren tekstil işletmeleri 2020 yılına kadar yurt dışından ithal ettiği tekstil ham madde ve materyalleri, cihaz ve teçhizatları ile yedek parçaları gümrük vergisinden muaf edilecek. Ayrıca tekstil ve hafif sanayide faaliyet gösteren KOBİ'ler de 2020'ye kadar gelir, emlak ve yol vergisi ödemeyecek.



Yatırım programı ile pamuk lifi ve ham ipeği işleyerek yurt dışı piyasaya yönelik hazır tekstil ve trikotaj ürünleri üretiminin teşvik edilmesi de öngörülürken bu dönemde tekstil sektöründeki yatırım projeleri için ülkedeki bankaların 2,2 milyar dolarlık kaynak ayırması kararlaştırıldı.



Resmi verilere göre, Özbekistan, yıllık ortalama 1 milyar dolarlık tekstil ürünlerini yurt dışına ihraç ediyor.



Pamuk üretiminde dünyada altıncı, pamuk ihracatında ise beşinci sırada bulunan Özbekistan'da yıllık ortalama 1,1-1,2 milyon ton pamuk lifi elde edilirken, bunun yüzde 60'ı yurt dışına ihraç ediliyor.