Özbekistan'dan İhracat Atağı

TAŞKENT (AA) – Orta Asya'nın en büyük meyve-sebze üreticisi Özbekistan, geçen yıl 818,5 bin ton meyve-sebze ihracatı gerçekleştirdi.



Özbekistan'da üretilen meyve-sebzenin ihracatını yapan Uzagroexport Devlet İşletmesinden yapılan açıklamada, 2016'da ülkede üretilen 818,5 bin ton meyve-sebzenin yurt dışına satıldığı bildirildi.



Açıklamada, geçen yıl 242,1 bin ton sebze, 229,6 bin ton meyve, 6,8 bin ton kavun-karpuz, 96,2 bin ton üzüm, 120,2 bin ton bakliyat ve 123,6 bin ton kurutulmuş meyve-sebze ihraç edildiği kaydedilirken, Özbekistan'da üretilen meyve-sebze ürünlerinin dünyanın 50'den fazla ülkesine gönderildiği ifade edildi.



Açıklamada, daha önce ağırlıklı olarak, başta Rusya Federasyonu olmak üzere eski Sovyet ülkelerine meyve-sebze ihraç eden Özbekistan'ın, son yıllarda ihracat pazarını daha da genişleterek, İskandinav ülkeleri, Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya ülkelerine de ihracat gerçekleştirdiği vurgulandı.