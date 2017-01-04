Özbekistan'da Yolsuzlukla Mücadele Yasası Yürürlüğe Girdi

Özbekistan'da "Yolsuzlukla Mücadele Yasası" Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından imzalandı.



Resmi nitelikteki "Halk Sözü" gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe giren yasa, yolsuzlukla mücadele alanında ülkede ilk olma özelliğini taşıyor.



Yasa, Özbekistan'da yolsuzlukla mücadele alanında devlet politikasını, mücadelenin esas ilkelerini, ilgili kurum, STK ve basın organlarının görev ve vazifelerini belirliyor.



Yasaya göre, yolsuzlukla mücadele kapsamında kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanması için bir komisyon kurulacak. Komisyonda, ülkenin önde gelen iş adamları ve STK temsilcileri de yer alacak.



Yasa, rüşvet veren, alan veya buna karışan kişilerin cezalandırılmasını öngörüyor. Buna göre, yetkililerin, rüşvet teklif eden kişiyi emniyet birimlerine ihbar etme zorunluluğu bulunuyor.



Uzmanlar, Mirziyoyev yönetiminde yapılacak köklü değişimlerin başlangıcı olarak nitelendirdikleri yasanın, vatandaşın devlete olan güvenini yeniden tesis edeceğini dile getiriyor.



Şavkat Mirziyoyev'in Cumhurbaşkanı Vekilliği görevine başlamasının ardından parlamentonun alt kanadı Yasama Meclisinde 24 Kasım 2016'da görüşülen, 13 Aralık'ta da üst kanadı Senato tarafından kabul edilen yasa, imzalanmak üzere Cumhurbaşkanı'na sunulmuştu.



Özbekistan, 2008'de Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi'ni benimserken, 2010'da Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının, Yolsuzlukla Mücadele İstanbul Eylem Planı'na katılmıştı.