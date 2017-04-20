Özbekistan'da Yabancı Sermayeli Firmalara Vergi İmtiyazı

Özbekistan'da Yabancı Sermaye Kanunu'nda yapılan değişiklikle yabancı sermayeli üretici firmalara yeni vergi imtiyazı sağlandı.



Özbekistan'da Yabancı Sermaye Kanunu'nda yapılan değişiklikle kurulacak yabancı sermayeli üretici firmalara vergileri beş sene boyunca kuruluş gününde uygulanmakta olan vergi oranlarında ödeme hakkı sağlandı. Bu imtiyaz gümrük ödemeleri, su kaynakları kullanım vergisi, arazi vergisi ve yer altı kullanım vergileri için uygulanmayacak. Kuruluş sermayesinde yabancı yatırım sermaye payı en az yüzde 30 oranında olan şirketler, Özbekistan'da yabancı sermayeli firma olarak nitelendiriliyor. - TAŞKENT