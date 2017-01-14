Özbekistan'da Silahlı Kuvvetler Günü Kutlanıyor

TAŞKENT (AA) – Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, askeri teçhizat ve kadro eksikliklerinin bulunduğu çok zorlu bir dönemde kurulan silahlı kuvvetlerin, kısa sürede ülkenin bağımsızlığı ve egemenliğini, toprak bütünlüğü ve sınırlarının dokunulmazlığını, halkın barış ve huzurunu koruyan milli bir orduya dönüştüğünü vurguladı.



"Silahlı Kuvvetler Günü" dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Sovyetler Birliği topraklarında çatışmaların yaşandığı çok zorlu bir dönemde Özbekistan'ın kendi silahlı kuvvetlerini oluşturduğunu ve bunun o dönemdeki yeni bir devletin kurulması sürecinde gerçekleştirdiği en büyük vazifelerinden biri olduğunu belirtti.



O dönemde yeni oluşturulan silahlı kuvvetlerde büyük bir askeri teçhizat ve kadro eksikliğinin olduğunu anımsatan Mirziyoyev, zorlu bir dönemde kurulan silahlı kuvvetlerin kısa sürede milli orduya dönüştüğünü belirtti.



Mirziyoyev, silahlı kuvvetlerin çağdaş silah ve askeri teçhizatla donatılmasına öncelik verdiklerini vurgulayarak, bu çerçevede 2017-2021 yıllarını kapsayan bir programın hazırlanması gerektiğini belirtti.



Mirziyoyev, ülkesinin askeri-siyasi bloğa katılmama, ülke topraklarında yabancı ülkelerin askeri üslerine izin vermeme, kendi askerlerini yurt dışındaki operasyonlara göndermeme politikasının bundan sonra da değişmeyeceğini sözlerine ekledi.