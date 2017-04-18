Özbekistan'da Sağlık Fuarı Başladı
TAŞKENT (AA) – Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 22. Uluslararası Sağlık Fuarı açıldı.
TAŞKENT (AA) – Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 22. Uluslararası Sağlık Fuarı açıldı.
Taşkent'teki UzexpoCenter Fuarcılık Merkezinde düzenlenen fuar, Özbekistan Sağlık Bakanlığı ile Dış Ekonomik İlişkiler, Yatırım ve Ticaret Bakanlığı, Özbekistan Sanayi ve Ticaret Odası, Özbekistan Ecza Sanayi İşletmesi ve Diş Hekimleri Birliğinin destekleriyle İTE Uzbekistan Fuarcılık şirketi tarafından organize ediliyor.
Fuara aralarında Belarus, Almanya, Hindistan, Çin, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Polonya, Rusya, ABD, Ukrayna, Çekya, İsviçre, Estonya, Güney Kore, Japonya, Türkiye ve ev sahibi ülkenin de bulunduğu 18 ülkeden 200'ün üzerinde firma ve şirket katılıyor.
Tıbbi cihaz ve ekipmanlar, eczacılık ürünleri, ilaç ve tıbbi teknolojiler, diş hekimliği malzeme ve cihazları, estetik ve güzellik ürünleri bölümlerinden oluşan fuarda, tıbbi cihaz ve teknoloji ürünleri üreten şirketlerin yanı sıra dünyaca ünlü ilaç sanayi işletmeleri temsilcileri de yer alıyor.
Üretici işletmeler ile yerel şirketler arasında iş birliği anlaşmalarının imzalanması öngörülen fuar 20 Nisan'a kadar ziyaretçilere açık kalacak.