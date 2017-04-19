Özbekistan'da Özelleştirilen İşletmelere Devlet Desteği

Özbekistan'da özelleştirilen işletmelerin verimliliğinin artırılması ve faaliyetlerinin geliştirilmesi için devlet desteği sağlanacağı bildirildi.



Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameye göre, özelleştirilen işletmeleri desteklemek ve rekabeti geliştirmek için devlet komitesi kurulacak.



Bu komiteyle özelleştirilen kurumların verimliliğinin artırılmasının yanı sıra faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik yol haritaları hazırlanması amaçlanıyor.



Kamuya ait işletmelerin özelleştirilmesinden elde edilecek gelirler, devlet komitesi bünyesinde oluşturulacak özelleştirilen işletmeleri destekleme fonuna aktarılacak. Fonda toplanan paralar, işletmelerin desteklemesi, yatırım projelerinin hayata geçirilmesi ve iş adamlarına eğitim verilmesinde kullanılacak.



Kararnameye göre, devlet komitesi özelleştirilen işletme ve binaların listesinin çıkarılması, atıl durumdaki işletmelerin yeniden faaliyete geçirilmesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik düzenlemeler yapacak.



Komite aynı zamanda devlet kurumları ve bankaların faaliyetlerinin koordinasyonunun sağlayacak, özelleştirilen işletmelerin yönetici ve çalışanları için eğitim kursları düzenleyecek.



Resmi verilere göre, özel sektörün gayri safi milli hasıladaki payı yüzde 81'e, sanayi üretimindeki payı ise yüzde 94'e ulaşırken, çalışan nüfusun yüzde 82'si özel sektörde istihdam ediliyor.