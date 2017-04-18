Özbekistan'da Mesleki Eğitim Merkezleri Kurulacak

Özbekistan'da işsizler için mesleki eğitim merkezlerinin kurulacağı bildirildi.

Özbekistan'da Mesleki Eğitim Merkezleri Kurulacak

Özbekistan'da işsizler için mesleki eğitim merkezlerinin kurulacağı bildirildi.

Bakanlar Kurulu, 2017-2020 yıllarında ülkedeki işsiz vatandaşların eğitimini ve meslek edinmesini sağlayacak merkezlerin oluşturulmasına ilişkin programı onayladı.

Programa göre, 4 yıl boyunca ülkenin 11 kentinde mesleki eğitim merkezleri kurulacak. Çalışma Bakanlığına bağlı olarak faaliyet yürütecek bu merkezlerde en fazla bir yıl boyunca ücretsiz mesleki eğitim verilecek kursiyerlere ayrıca 6 ay asgari ücret miktarında burs sağlanacak.

Kurslardan yeni meslek edinmek isteyenler ve işvereninin isteği üzerine katılanlar yararlanabilecek. Merkezlerde verilecek kurslar, bölgedeki talebe göre belirlenecek.

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