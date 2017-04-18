Özbekistan'da İşsizler İçin Meslek Edindirme Merkezleri

Özbekistan hükümetinin aldığı yeni kararla ülkedeki işsiz vatandaşlar için meslek edindirme merkezleri oluşturulacak.



Özbekistan'da hükümet aldığı kararda işsiz vatandaşlar için 11 şehirde meslek edindirme merkezleri açılmasına karar verdi. İşsiz vatandaşlar için açılacak meslek edinme merkezleri, faaliyetlerini Özbekistan Çalışma Bakanlığı'na bağlı olarak yürütecek. Kurslara katılan işsiz vatandaşlara, 6 aylık eğitim süreci boyunca aylık olarak asgari ücret miktarında maaş verilecek. 240'er işsize eğitim verme kapasitesinde olacak her bir merkez için meslek çeşitleri yerel ve güncel taleplere göre belirlenecek. - TAŞKENT