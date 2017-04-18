Özbekistan'da "Happy Caravan-2017" Uluslararası Turnuvası Başladı
Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Ritmik Jimnastik Dünya Kupası etabı ve “Happy Caravan-2017” uluslararası turnuvası başladı.
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Ritmik Jimnastik Dünya Kupası etabı ve "Happy Caravan-2017" uluslararası turnuvası başladı.
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Ritmik Jimnastik Dünya Kupası etabı ve "Happy Caravan - 2017" uluslararası turnuvası başladı. Özbekistan Devlet Beden Eğitimi ve Spor Komitesi, Milli Olimpiyat Komitesi, Jimnastik Federasyonu ve Uluslararası Jimnastik Federasyonu ortaklığında düzenlenen bu yarışmalarda Özbekistan, Avustralya, ABD, Belarus, Bulgaristan, Endonezya, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, İspanya, İsrail, İsviçre, Japonya, Kazakistan, Letonya, Norveç, Rusya, Slovenya, ve Tayland gibi ülkelerden 150'den fazla sporcu yarışacak. - TAŞKENT