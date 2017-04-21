Özbekistan'da 5 Yılda 40 Yeni Otel Yapılacak

Eski çağlardan kalan tarihi yapılarıyla pek çok insanın dikkatini çeken Özbekistan'da Ekoturizmi Geliştirme Projesi kapsamında 5 yılda 40 yeni otel yapılacak.



Turizm gelirlerinin gayrisafi milli hasıla içindeki payı sadece yüzde 2 olan Özbekistan'da hükümet tarafından kullanılmayan turizm potansiyelini harekete geçirmek ve geliştirmek yönünde bir politika izleniyor. Ekoturizmi geliştirme çalışmaları da geniş çapta sürdürülüyor. Önümüzdeki 5 yılda Ekoturizmi Geliştirme Projesi kapsamında Özbekistan'da 40 yeni otel yapılacağı bildirildi. Bu otellerin büyük çoğunluğu ise Taşkent vilayetinde inşa edilecek.



Özbekistan'da 2021 yılı sonuna kadar turizm sektöründe iki buçuk kat artış bekleniyor. - TAŞKENT