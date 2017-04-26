Özbekistan'da 2016'da 3,5 Ton Uyuşturucu Yakalandı

Özbekistan'da geçen yıl 3,5 ton uyuşturucu ele geçirildi.



Ulusal Uyuşturucu Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, 2016'da ülke genelinde 3 bin 540 kilogram uyuşturucu yakalandığı belirtilerek, bunun 107,7 kilogramının eroin, bin 447 kilogramının afyon, 883,2 kilogramının morfin, 241,2 kilogramının esrar, kalan kısmının da diğer uyuşturucu maddelerden oluştuğu bildirildi.



Geçen sene, ülke genelinde 6 bin 646 uyuşturucu kaçakçılığı vakasının tespit edildiğinin ifade edildiği açıklamada, bu çerçevede toplam 4 bin 726 kişinin uyuşturucu kaçakçılığından yargılandığı aktarıldı.



Özbekistan'da, 2015'te 2,5 ton uyuşturucu ele geçirilirken 4 bin 578 kişi gözaltına alınmıştı.



Afganistan'da üretilen uyuşturucunun önemli bir kısmı, sınır komşusu Özbekistan üzerinden Rusya ve Avrupa ülkelerine sevk ediliyor.