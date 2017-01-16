Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Açıklaması

22.07.2013 - Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Özbekistan'da GSYH'nin 2016'da yüzde 7,8 arttığını, yıllık enflasyonun yüzde 5,7 olarak gerçekleştiğini bildirdi.



Mirziyoyev, Bakanlar Kurulu'nun 2016 sosyoekonomik gelişmeleri ve 2017 perspektifiyle ilgili toplantısında yaptığı konuşmada, ülkede geçen yıl sanayi üretiminin yüzde 6,6, tarım sektörünün de yüzde 6,6, inşaat sektörünün yüzde 12,5, hizmetler sektörünün ise yüzde 12,5 arttığını kaydetti.



Özbekistan'da GSYH'nin 2016'da yüzde 7,8 arttığını, yıllık enflasyon oranının öngörülen parametreleri aşmadığını ve yüzde 5,7 olarak gerçekleştiğini bildiren Mirziyoyev, geçen yıl ülke ekonomisine tüm kaynaklardan yapılan yatırım hacminin yüzde 9,6 artışla 16,6 milyar dolar olduğunu, bu dönemde kullanılan yabancı yatırım ve dış krediler hacminin yüzde 11,3 artışla 3,7 milyar dolara ulaştığını söyledi.



Geçen yıl toplam proje tutarı 5,2 milyar dolar olan 164 büyük yatırım projesinin hayata geçirildiğini ifade eden Mirziyoyev, 2016'da vatandaşların reel gelirinin yüzde 11, emeklilik maaşları ve sosyal yardımların yüzde 12,1 arttığını ve 726 bin kişiye istihdam sağlandığını kaydetti.