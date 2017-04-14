Özbekistan Cumhurbaşkanı Çin'e Gidiyor

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in çalışma ziyareti amacıyla mayıs ayında Çin'e gideceği bildirildi. Bu konuda yerel medyaya konuşan Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov ve Özbekistan Senato Başkanı Yardımcısı Sadık Safayev, Cumhurbaskanı Mirziyoyev Pekin'de düzenlenecek olan 'Büyük İpek Yolu' zirvesine katılacağını kaydetti. Zirve çerçevesinde, 14-15 Mayısta "Bir bölge, bir yol" sloganıyla üst düzey uluslararası forum da planlanıyor. - TAŞKENT