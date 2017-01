Özbekistan-Çin İlişkileri

TAŞKENT (AA) – Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin Özbekistan ile ilişkilerinin geliştirilmesine özel önem verdiğini belirtti.





Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, Özbekistan ve Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 25. yıl dönümü münasebetiyle Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'e mektup yolladı.



Şi mektubunda, Özbekistan ile Çin'in yakın dost ve müttefik ülkeler olduğunun altını çizerek, diplomatik ilişkilerin kurulduğu 25 yıl öncesinden bu yana iki ülke arasındaki ilişkilerin sürekli ve istikrarlı olarak geliştiğini belirtti.



Şi Cinping, ülkesinin, Özbekistan'ın kendine özgü gelişme yolunu, devlet bağımsızlığını, egemenlik ve güvenliğini pekiştirmesini, sosyo-ekonomik ilerlemenin teşvik edilmesini ve dış ilişkilerinin arttırılmasına yönelik çabalarını desteklemeye devam edeceğini kaydetti.



Çin Devlet Başkanı mesajında, "Çin-Özbekistan ilişkilerinin 25. yıl dönümü dolayısıyla iki ülke halklarının refahının arttırılması yolunda karşılıklı siyasi güvenin pekiştirilmesi, Çin ve Özbekistan'ın her yönüyle stratejik ortaklığının sürekli olarak geliştirilmesi yolunda iş birliğine hazırım." ifadelerini kullandı.



Özbekistan'la ilişkilerin başarılı olarak ilerlemesinden duyduğu memnuniyetin altını çizen Şi, söz konusu iş birliğinin gelecekte daha da gelişeceğine olan inancını vurguladı.



- Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in teşekkür mektubu



Mirziyoyev de, Şi Cinping'e cevaben gönderdiği mektupta, iki ülke arasındaki ilişkilerin birkaç yüzyıllık tarihe dayandığına işaret ederek sürekli büyüyen ve dünyada büyük etkinliğe sahip olan Çin'in, Özbekistan'ın yakın ve güvenilir ortağı olduğunu belirtti.



İki ülke arasındaki ilişkilerin sağlam geleneksel dostluk, karşılıklı anlayış ve saygıya dayalı olarak ilerlediğini vurgulayan Mirziyoyev, ülkesinin Çin'in dış siyasetini, tek Çin politikasını, terör, aşırıcılık ve ayrımcılığa karşı mücadelesini her zaman destekleyeceğini belirtti.



Özbekistan'daki en önemli ekonomik projelerin, Çin tarafından sürekli olarak desteklenmesini takdirle karşıladıklarını kaydeden Mirziyoyev, Çin'in destek ve katılımıyla ülkede sanayi, enerji, ulaşım, telekomünikasyon, tarım ve diğer alanlarda geniş kapsamlı teknolojik yatırım projelerinin yapıldığını bildirdi.



Ayrıca Mirziyoyev, yakın gelecekte yapılacak üst düzeyli ikili görüşmelerin, Özbekistan-Çin ilişkilerinin her yönüyle gelişmesini daha da hızlandıracağını belirterek iş birliğinin tüm alanlarındaki diyaloğun sürdürülmesi için iyi bir fırsat olduğunu ifade etti.