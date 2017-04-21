Özbekistan Başbakan Yardımcısı İbragimov, Gazprom Başkanıyla Görüştü

Özbekistan Başbakan Yardımcısı Gulamcan İbragimov, 20 Nisanda Moskova'da Rusya'nın gaz devi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller ile bir araya geldi.



Gazprom Basın Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre, taraflar görüşmede ikili ilişkileri değerlendirdiler. İbragimov ve Miller Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in 4-5 Nisan arası Rusya ziyareti kapsamında imzalanan anlaşmaların hayata geçirilmesi için gereken ilk adımları müzakere ettiler. Özellikle yeni gaz havzalarının araştırılması, araması ve işletmesi konularında işbirliği detayları görüşüldü. - TAŞKENT