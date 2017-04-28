Özbekistan'a 2,2 Milyar Dolarlık Rafineri

Özbekistan'da proje tutarı 2,2 milyar dolar olan ve yıllık 5 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip rafinerinin temeli atıldı.



Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Özbekistan'ın Cizzah ilinde yıllık 5 milyon ton ham petrol işleyecek ve toplam tutarı 2,2 milyar dolar olan Cizzah Petrol Rafinerisi'nin temel atma töreni Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'un katılımıyla gerçekleşti.



Çağdaş teknolojilerle petrol ürünlerini işleyecek rafineri, Orta Asya bölgesindeki modern sanayi tesislerinden biri olacak ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak.



Rusya ve Kazakistan'dan sevk edilecek ham petrolün işleneceği rafineride, yıllık 3,7 milyon ton motor yakıtı, 700 bin ton kerosen ve 300 bin ton diğer petrol ürünleri üretilecek.



Üretilen petrol ürünlerinin iç piyasanın yanı sıra komşu ülkelere de ihraç edilmesi öngörülürken 2 binden fazla kişinin istihdam edileceği rafinerinin 2022 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.



Nisan ayında Rusya Enerji Bakanlığı ile Özbekneftgaz arasında Rus petrolünün Özbekistan'a sevkiyatını öngören ön iş birliği anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşma kapsamında, Rusya'dan Özbekistan'a 500 bin ton ham petrol ithal edilmesi hedefleniyor.



Özbekistan'da faaliyet gösteren Buhara, Fergana ve Altıarık petrol rafinerilerinde yıllık 11 milyon ton ham petrol işleniyor.