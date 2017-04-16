Özbek Türkleri Sandık Başında

Afganistan'daki iç savaş nedeniyle 35 yıl önce Hatay'ın Antakya ilçesine yerleşen Özbek kökenli Türk vatandaşları, sandık başına gitti.



Yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı Ovakent Mahallesi'nde yaşayan Özbek Türkleri, sandıkların kurulduğu iki okula yöresel kıyafetleriyle giderek oylarını kullandı.



Ovakent Mahallesi Muhtarı Bereket Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallede 6 bin 849 kişinin yaşadığını, bunlardan 3 bin 155'inin seçmen olduğunu belirtti.



Kurt, mahallelerindeki iki okulda kurulan 8 sandıkta vatandaşların oy kullanmaya başladığını belirterek, "Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun derim. Şu anda vatandaşlarımız okullara gelerek oyunu kullanmaya devam ediyor." dedi.



Ovakent İlköğretim Okulu'nda oyunu kullanan Cennetullah Yıldırım ise herkesin oy kullanmasını ve sandıkların açılmasından sonra da vatandaşların oylarına sahip çıkmasını istedi.



Oyunu kullanmaya akülü engelli aracıyla gelen İbrahim Yalçın da vatandaşlık vazifesi olan oy kullanmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.