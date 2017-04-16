Özbek Türkleri Sandık Başında
- Özbek Türklerinin oy verme işlemi Özbek Mahalle Muhtarı Sefer Muhammed Erdem'in konuşması Mahalle sakinlerinden Samet Dikmen'in konuşması ŞANLIURFA - Afganistan'daki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelerek 1984'te Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine yerleştirilen Özbek Türkleri Anayasa...
- Özbek Türklerinin oy verme işlemi
Özbek Mahalle Muhtarı Sefer Muhammed Erdem'in konuşması
Mahalle sakinlerinden Samet Dikmen'in konuşması ŞANLIURFA - Afganistan'daki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelerek 1984'te Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine yerleştirilen Özbek Türkleri Anayasa değişikliği oylaması için saldık başına gitti.