Özbek Moda Tasarımcıları İlk Kez Roma Moda Haftası'nda

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Moda Haftası 2017 kapsamında, ilk kez Özbek ünlü tasarımcıların ve modacıların koleksiyonları podyumlara çıktı.



Yeni yeni dünyaya açılan Özbek moda sektörüne ait tasarım merkezlerinin kreasyonları Roma Moda Haftası'nda geniş ilgi gördü. "Şark Libaslari", "Bukhara Brilliant Silk", "Lapin" e "Diyor Amina" gibi Özbek modaevleri tarafından sunulan koleksiyonlar kullanıldığı doğal ipek kumaşlar ve geleneksel desenlerden dolayı dikkati çekti. - TAŞKENT