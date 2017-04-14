Özbek, Lucescu ile Görüşecek!

Galatasaray'da Mircea Lucescu seslerinin dozajı artıyor...



Başakşehir yenilgisinin ardından yönetim içinde İgor Tudor'a olan güven azalırken, yeni hoca arayışları başladı. Hedefteki isim; Mircea Lucescu. Fotomaç'ın haberine göre Başkan Dursun Özbek'in tercümanı aracılığıyla nabız yokladığı Rumen çalıştırıcı için futbolcu temsilcisi Metin Korkmaz'a yetki verdiği bildirildi. Haberlere göre Korkmaz, Lucescu ile temas kurup, Özbek'in kendisi ile görüşme isteğini iletti. Tecrübeli hoca da olumlu yanıt verdi.



PROJEYE BAKACAK



İkilinin kısa süre içinde bir araya geleceği belirtiliyor. Özbek'in Lucescu'ya geniş yetkilelerle takımın başına geçmesini teklif edeceği, Rumen hocanın ise sunulacak projeye göre karar vereceği ifade edildi. Verilen şansı kullanamayan Tudor için son şans Fenerbahçe derbisi. Kötü sonuçta, Hırvat hocanın bileti kesin olarak kesilecek. Lucescu için yapılan girişimler hız kazanacak.



TUDOR GAZ KESTİ



Tudor, futbolcuların aşırı şikayetleri üzerine idman temposunu düşürdü. Son idmanda teknik çalışmalara ağırlık verildi.



AVRUPA UZMANI



71 yaşındaki Lucescu, Galatasaray'da görev yaptığı 2000-02 sezonlarında bir lig şampiyonluğu ve bir ikincilik yaşadı. Asıl başarısını Avrupa kupalarında gösteren Rumen hoca, Real Madrid'i yenerek UEFA Süper Kupa'yı kazandı. Devler Ligi'nde çeyrek final oynadı.



AYRILMA HAKKI VAR



Sezon başında Zenit ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Lucescu'nun lig sonunda mukavelesini karşılıklı feshetme opsiyonu bulunuyor. Rumen çalıştırıcı son 10 maçta 3 yenilgi, 3 beraberlik alınca sorgulanmaya başlamıştı.