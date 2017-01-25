Özbek Heyetin Afganistan Temasları

Özbekistan ile Afganistan'ın dış ticaret hacminin artırılmasını öngören ticari-ekonomik işbirliğine ilişkin yol haritasının imzaladığı bildirildi.



Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov başkanlığındaki Özbek heyeti, Afganistan'ın başkenti Kabil'de temaslarda bulundu.



Özbek heyet, Kabil'deki temasları kapsamında Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Başbakan Abdullah Abdullah, Dışişleri Bakanı Selahiddin Rabbani, Cumhurbaşkanı Gani'nin Rusya ve Orta Asya ülkeleriyle işbirliğini geliştirme özel temsilcisi Muhammad Şakir Kargar ve diğer üst düzey Afgan yöneticilerle bir araya geldi. Görüşmelerde, ikili işbirliğinin durumu ve perspektiflerine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.



Dışişleri Bakanı Kamilov, Afgan mevkidaşı Rabbani ile yaptığı görüşmede, tarafların dış ticaret hacminin 1,5 milyon dolara çıkarılmasını öngören ticari-ekonomik işbirliğine ilişkin yol haritası imzaladı. Görüşmede taraflar, karşılıklı anlayış memorandumu ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelede işbirliği anlaşmasına imza koydu.



Dışişleri Bakanı Kamilov kendisini kabul eden Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in ülkesine davet ettiği mektubunu iletti. Kabulde, ülkeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve güncel meseleler ele alındı.



Afganistan Başbakanı Abdullah, Kamilov'u kabulünde, ülkesindeki tek demir yolu olan Hayratan-Mezari Şerif demir yolunun inşası ve demir yolunu işletecek personelin verdiği eğitimden dolayı teşekkür etti, ülkesinin bundan sonra da Özbekistan ile işbirliğini geliştirmekten yana olduğunu vurguladı.



Kabulde, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin geçen yıl 429 milyon dolar olduğu anımsatılarak, bu çerçevede Özbek işletmelerinin Afganistan'da temsilcilik ve satış yeri açmasının taraflar arasındaki ticaret hacminin daha da artmasını sağlayacağı belirtildi.



Ayrıca Kabil'de, Özbekistan'da üretilen ürünlerin sergileneceği Özbekistan Sanayi İhracat Kurumunun Satış Yeri'nin resmi açılış töreni düzenlendi.



Temaslar kapsamında, ulaşım ve güvenlik alanında anlaşmalar da imzalandı.