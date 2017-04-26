Özbek Futbolculara Sert Çıktı!

Süper Lig'de debide aldığı Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Avrupa kupası şansını kaybetme aşamasına gelen Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Florya'da futbolcular ve teknik heyetle bir toplantı yaptı.



Derbideki oyundan dolayı oyuncularını tebrik ederek sözlerine başlayan Özbek, "Artık kalan maçlarımızı kazanalım ve taraftarın daha fazla gözyaşı dökmesine izin vermeyelim" şeklinde konuştu.



Kaptan Selçuk İnan da ellerinden gelen mücadeleyi yapacaklarının sözünü verdi.



Dursun Özbek ve Selçuk İnan'ın sözlerinden öne çıkanlar şu şekilde:



"Derbide iyi oynadık"



Fenerbahçe maçındaki oyundan dolayı sizleri tebrik ediyorum; ancak sonuç istediğimiz şekilde olmadı. Önümüzdeki altı maça konsantre olmalıyız.



"Ayağa kalkmalıyız"



Yenilgi sonrası çok üzüldüğünüzü biliyorum; ruh hâlinizin yüzünüze yansıdığının farkındayım. Ancak bu üzüntüyü atlatıp, lig yeniden başlıyormuşçasına ayağa kalkmanız gerekiyor.



"Taraftarın gözyaşı dökmesine izin vermeyin"



Sizi seven insanları, 25 milyon taraftarı üzmeye hakkımız yok. Onların üzüntüsünü tarif etmek mümkün değil; bu altı maç öncesi bana söz verin, taraftarımızın gözyaşı dökmelerine imkân vermeyin.



Ligin ilk yarısında bu altı maçtan beş galibiyet ve bir beraberlik aldınız. Önümüzdeki periyotta da en uygun şekilde performans göstererek ligi en iyi yerde bitirelim.



Kaptan Selçuk İnan, takım arkadaşları adına söz aldı:



"Tek söz veriyorum. O da..."



Maçtan sonra ben de arkadaşlarımı oyundan dolayı tebrik ettim; ancak sonuç istediğimiz gibi değildi. Bundan sonraki altı maçı kazanmak için her şeyi yapacağız; fakat size tek bir şeyin sözünü takım arkadaşlarım adına verebilirim: Sonuna kadar mücadele edeceğiz, tüm gücümüzü ortaya koyacağız.



(Fanatik)