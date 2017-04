Özbek, Florya'ya Çıkarma Yaptı (2) "Sizi Seven İnsanları, 25 Milyon Taraftarı Üzmeye Hakkımız Yok"

Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek Florya'ya çıkarma yaptı



"Kalan 6 maçı kazanalım"



"Sizi seven insanları, 25 milyon taraftarı üzmeye hakkımız yok"



Serhan TÜRK, İstanbul



Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Florya'ya gelerek futbolcularla 1 saate yakın toplantı yaptı. Ana gündem maddesi kalan 6 maç için full konsantrasyon oldu. Oyuncular ve teknik ekipten kalan maçları kazanmalarını isteyen Başkan Özbek'e futbolcular da galibiyet sözü verdiler.



Fenerbahçe derbisinden önce mangal partisi ile takıma moral ve destek veren Özbek, Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra büyük üzüntü yaşamıştı.



Bugünkü antrenman öncesinde takımı toplayan Özbek, Avrupa Ligi bileti için ilk 4 sırada yer almanın önemine bir kez daha vurgu yaptı. Özbek bir süre antrenmanı da izledikten sonra tesislerden ayrıldı.



Başkan Dursun Özbek'in konuşmasından satırbaşları şöyle oldu:



-Fenerbahçe maçındaki oyundan dolayı sizleri tebrik ediyorum; ancak sonuç istediğimiz şekilde olmadı. Önümüzdeki altı maça konsantre olmalıyız.



-Yenilgi sonrası çok üzüldüğünüzü biliyorum; ruh halinizin yüzünüze yansıdığının farkındayım. Ancak bu üzüntüyü atlatıp, lig yeniden başlıyormuşçasına ayağa kalkmanız gerekiyor.



-Sizi seven insanları, 25 milyon taraftarı üzmeye hakkımız yok. Onların üzüntüsünü tarif etmek mümkün değil; bu altı maç öncesi bana söz verin, taraftarımızın gözyaşı dökmelerine imkan vermeyin.



-Ligin ilk yarısında bu altı maçtan beş galibiyet ve bir beraberlik aldınız. Önümüzdeki periyotta da en uygun şekilde performans göstererek ligi en iyi yerde bitirelim.



Kaptan Selçuk İnan ise takım arkadaşları adına söz alarak özetle şu konuşmayı yaptı:



-Maçtan sonra ben de arkadaşlarımı oyundan dolayı tebrik ettim; ancak sonuç istediğimiz gibi değildi. Bundan sonraki altı maçı kazanmak için her şeyi yapacağız; fakat size tek bir şeyin sözünü takım arkadaşlarım adına verebilirim: Sonuna kadar mücadele edeceğiz, tüm gücümüzü ortaya koyacağız.